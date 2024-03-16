ЦИК: явка на выборах президента России по стране составляет 38,35%

Зампредседателя российской Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что общая явка на выборах президента России по стране с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составляет 38,35%.
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