Глава СПЧ сообщил о подготовке ко встрече с Владимиром Путиным в первой половине декабря

Президент России ежегодно общается с членами Совета Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовится ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в первой половине декабря, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.
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