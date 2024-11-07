Глава СПЧ сообщил о подготовке ко встрече с Владимиром Путиным в первой половине декабря

Президент России ежегодно общается с членами Совета Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовится ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в первой половине декабря, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.