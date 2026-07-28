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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томич обыграл соперника с баранкой впервые за 12 лет

Бернард Томич вышел во второй круг турнира в Лос-Кабосе, победив 498-ю ракетку мира Хуана Алехандро Эрнандеса со счетом 6:1, 6:0.

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