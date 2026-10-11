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Девушка

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Упаковка вместо состава: как забота о волосах превратилась в заботу о планете

Ещё несколько лет назад разговор об уходе за волосами почти всегда начинался с состава. Сульфаты, парабены, кератин, масла — именно эти слова определяли, что окажется в корзине.

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