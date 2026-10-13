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Высокоскоростная съёмка раскрыла насосный механизм пчелиного жала

Высокоскоростная съёмка раскрыла насосный механизм пчелиного жала

Австралийские исследователи показали, как оторванное жало медоносной пчелы продолжает нагнетать яд. Высокоскоростная съёмка выявила работу двух клапанов, действующих как складные поршни.

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