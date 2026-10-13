Высокоскоростная съёмка раскрыла насосный механизм пчелиного жала

Австралийские исследователи показали, как оторванное жало медоносной пчелы продолжает нагнетать яд. Высокоскоростная съёмка выявила работу двух клапанов, действующих как складные поршни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Отставка главы Nv...
- Налог за родствен...
- Где находится Доб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым