Белоруска Ольга Галынская победила в весовой категории до 61 кг среди девушек до 20 лет на молодежно-юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в албанском Дурресе, набрав в сумме двоеборья 202 кг и на один килограмм опередив Николету Кожокару из Молдовы.
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