Белоруска Ольга Галынская победила в весовой категории до 61 кг среди девушек до 20 лет на молодежно-юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в албанском Дурресе, набрав в сумме двоеборья 202 кг и на один килограмм опередив Николету Кожокару из Молдовы.