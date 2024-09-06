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Кубок Кондрашина и Белова. «Зенит» и УНИКС сыграют в финале, «Пари НН» и МБА-МАИ оспорят 3-е место

Местный «Зенит» и казанский УНИКС сыграют в финале, «Пари НН» и столичная МБА-МАИ оспорят 3-е место. Кубок Кондрашина и Белова Финал Зенит – УНИКС 6 сентября.

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