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Президент «Атлетика» об интересе «Барсы» к Уильмсу: «Нико счастлив в Бильбао, и мы очень довольны им и не переживаем»

Президент «Атлетика» об интересе «Барсы» к Уильмсу: «Нико счастлив в Бильбао, и мы очень довольны им и не переживаем»

Ранее сообщалось о намерении «Барселоны» подписать 21-летнего вингера. Как передает инсайдер Фабрицио Романо, отступные в контракте Уильямса с «Атлетиком» составляют почти 58 миллионов евро после заключения нового соглашения несколько недель назад.

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