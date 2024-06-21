Президент «Атлетика» об интересе «Барсы» к Уильмсу: «Нико счастлив в Бильбао, и мы очень довольны им и не переживаем»

Ранее сообщалось о намерении «Барселоны» подписать 21-летнего вингера. Как передает инсайдер Фабрицио Романо, отступные в контракте Уильямса с «Атлетиком» составляют почти 58 миллионов евро после заключения нового соглашения несколько недель назад.