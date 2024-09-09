В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлены сообщники IT-мошенников

Следственным отделом ОМВД России по Кореновскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Тимашевского района 23 и 27 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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