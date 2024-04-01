ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгения Ситкалиева
    Не нужны они здесь! Они не ценят ничего, не уважают россиян, нашу культуру, отзываются о россиянах плохо, совершают п...Глава МВД рассказ...
  • Eduard
    ПарШивяну наплевать,он насрал на стол и ущол!Армянский депутат...
  • Eduard
    На Западе нет Закона?Почему-то они рещили терористами назначать других,при этом про свои преступления в Государственн...Песков подтвердил...

Ученые нашли механизм превращения микробов в супербактерии

Ученые нашли механизм превращения микробов в супербактерии

Специалисты из НИИ физико-химической биологии (ФХБ) имени А.Н. Белозерского МГУ изучили один из молекулярных процессов, который лежит в основе создания супербактерий — микробов, которые в результате мутаций стали неуязвимы для антибиотиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх