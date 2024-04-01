Ученые нашли механизм превращения микробов в супербактерии

Специалисты из НИИ физико-химической биологии (ФХБ) имени А.Н. Белозерского МГУ изучили один из молекулярных процессов, который лежит в основе создания супербактерий — микробов, которые в результате мутаций стали неуязвимы для антибиотиков.
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