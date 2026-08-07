Карта: как изменились доходы стран за последние 30 лет / © Visual Capitalist Инфографика, основанная на данных Группы Всемирного банка, сравнивает распределение стран по уровням доходов в 1995 и 2025 годах, наглядно показывая, насколько изменилась глобальная экономическая карта.