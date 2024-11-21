Дальневосточные транспортные полицейские провели профилактическую лекцию о вреде наркотиков для студентов Педагогического института Тихоокеанского государственного университета

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО подполковник полиции Иван Шарант принял участие в просветительской встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета.
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