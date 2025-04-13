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Регион 29

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Архангелогородцев приглашают отметить Вербное воскресенье в «Малых Корелах»

Сегодня, 13 апреля, в музее-заповеднике состоится праздничная программа, посвящённая Вербному воскресеньюСегодня, 13 апреля, в музее-заповеднике состоится праздничная программа, посвящённая Вербному воскресеньюМероприятия начнутся в 12:00 в Каргопольско-Онежском секторе.

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