Архангелогородцев приглашают отметить Вербное воскресенье в «Малых Корелах»

Сегодня, 13 апреля, в музее-заповеднике состоится праздничная программа, посвящённая Вербному воскресеньюСегодня, 13 апреля, в музее-заповеднике состоится праздничная программа, посвящённая Вербному воскресеньюМероприятия начнутся в 12:00 в Каргопольско-Онежском секторе.
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