В Москве трудовой мигрант набросился на 6-летнюю девочку "ради прикола"

Очередная серия из жизни иностранных специалистов в столице нашей Родины. Трудовой мигрант выхлебав из горла прямо на кассе магазина бутылку водки, попытался задушить шестилетнюю девочку в Москве — ребёнок получил травму головы и сильно испугался.