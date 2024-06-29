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Картина дня. Финансы

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МВФ увидел угрозу мировой экономике в госдолге США

МВФ увидел угрозу мировой экономике в госдолге США

Властям Соединенных Штатов все более остро требуется перейти к снижению государственного долга по отношению к ВВП, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, к 2032 году он может превысить 140% ВВП, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

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