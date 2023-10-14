«Пять минут» и вся жизнь. Почему забыли красавиц из «Карнавальной ночи»

Сестры Шмелевы — старшая Валентина (род. 1930), средняя — Евгения (1932), младшая — Ольга (род. 1935) — прославились в 1956 году, когда спели в комедии «Карнавальная ночь» вместе с Людмилой Гурченко знаменитую песенку «Пять минут».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии