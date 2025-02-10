Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на торжественном собрании, посвящённом Дню дипломатического работника в МИД России, заявил о готовности Москвы к переговорам по урегулированию украинского конфликта.
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