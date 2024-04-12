Подполье: ВС РФ сорвали ротацию украинских войск в поселке Свесса

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег, заявил, что ВС РФ нанесли в поселке Свесса, расположенном в Сумской области, удар по скоплению солдат ВСУ, которые готовились к ротации.
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