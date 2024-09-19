Бакальчуку предъявлено обвинение из-за стрельбы в офисе Wildberries

Появились сообщения о задержании мужа основательницы Wildberries Татьяны Бакльчук Владислава. По имеющимся данным, ему предъявлены обвинения по делу о стрельбе возле офиса компании, которая произошла накануне.
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