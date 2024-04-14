Иран отправил в Израиль 400-500 беспилотников и различных ракет. Американцы заявили, что несколько штук сбили.
Ночной замес вкратце
Комментарии
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Владимир Соловьев
АМЕРИКАНСКАЯ МИРОВАЯ ИНТРИГА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО БЫ ВОЕВАЛИ ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ, НЕ ЗАДЕВАЯ США, НО ТАК, ЧТО БЫ США В ИТОГИ МОГЛА ДОБИТЬ ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ!
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9 час.
Михалыч
Сионизм - это мировой беспорядок и бесконечные войны ради одного миллиарда богоизбранных миллиардеров и их прислуги.
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9 час.
Владислав Владислав
Отлично, что Иран отвечает ... То ли еще будет :)
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9 час.
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