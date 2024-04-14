Ночной замес вкратце

Владимир Соловьев

АМЕРИКАНСКАЯ МИРОВАЯ ИНТРИГА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО БЫ ВОЕВАЛИ ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ, НЕ ЗАДЕВАЯ США, НО ТАК, ЧТО БЫ США В ИТОГИ МОГЛА ДОБИТЬ ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ!