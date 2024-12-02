Заместители глав МИД России и ЛАГ обсудили ситуацию в Сирии и Ливане

Военную эскалацию в Сирии и ситуацию в Ливане обсудили заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки, 2 декабря сообщила пресс-служба МИД РФ.
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