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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферреро о финале «Уимблдона»: «Я говорил Карлосу, что матч опять будет пятичасовым. Джокович – фаворит»

Ферреро о финале «Уимблдона»: «Я говорил Карлосу, что матч опять будет пятичасовым. Джокович – фаворит»

«Мы знаем, что 37 дней назад Джоковичу сделали операцию, а теперь он в финале «Уимблдона» Надо принимать реальность, а она в том, что он восстановился очень быстро и очень хорошо.

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