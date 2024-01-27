Задыхался в судорогах 19 минут. В США впервые казнили заключенного при помощи чистого азота

Кеннет Юджин Смит, первый казненный в США при помощи чистого азота, перед смертью испытал мучения. Привязанного ремнями мужчину привезли в помещение для казни на каталке, после чего ему на лицо надели дыхательную маску и начали подавать газ.
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