2️⃣1️⃣февраля День фельдшера — праздник тех, кто находится на передовой оказания медицинской помощи, действуя оперативно, профессионально и зачастую в самых сложных ситуациях.
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2️⃣1️⃣февраля День фельдшера — праздник тех, кто находится на передовой оказания медицинской помощи, действуя оперативно, профессионально и зачастую в самых сложных ситуациях.