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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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2️⃣1️⃣февраля День фельдшера — праздник тех, кто находится на передовой оказания

2️⃣1️⃣февраля День фельдшера — праздник тех, кто находится на передовой оказания медицинской помощи, действуя оперативно, профессионально и зачастую в самых сложных ситуациях.

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