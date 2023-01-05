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Из 2022 объясняем 2023 год

Из 2022 объясняем 2023 год

Хьюго Дионисио, Португалия для блога SakerКонфликт на Востоке будет продолжать определять большую часть грядущего года, и важно помнить о двух составляющих, которые помогают понять конечные причины агрессии, насилия и разрушения, свидетелями которых мы являемся.

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