«Закончит как Блиновская в СИЗО!»: Дмитрий Нагиев проведёт мастер-класс в Дубае за 450 000 рублей с носа! Зачем ему это надо?

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Лохов много не только России, их тьма-тьмущая по всему миру. Ведь именно с Запада приползли к нам всякие коучи, гуру и прочие мошенники-разводилы.

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Комментарии
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ВБ
Виталий Бакунович
Выпендрёж ...!
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11 час.
Владимир Негода
скорее еврей .
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7 час.
Eлена Темешова
Он может хочет помочь больным детям,я лично устала смотреть их по телеку,отдаст на благотворительность деньги богачей,ведь сами они не дают а только воруют как  Иванов
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19 мин.

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