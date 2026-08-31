Портал delfi.lt: Литва отметила 33 года без русских войск

Литва отпраздновала 33-ю годовщину вывода русских войск. Об этом сообщает портал delfi.lt. Торжественное открытие инсталляции провёл министр обороны Робертас Каунас.
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