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Царьград

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Портал delfi.lt: Литва отметила 33 года без русских войск

Портал delfi.lt: Литва отметила 33 года без русских войск

Литва отпраздновала 33-ю годовщину вывода русских войск. Об этом сообщает портал delfi.lt. Торжественное открытие инсталляции провёл министр обороны Робертас Каунас.

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