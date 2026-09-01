ЦБ еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной валюты

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Действующие в России ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены еще на полгода – до 9 марта 2027-го.
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