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Татар-информ

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ЦБ еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной валюты

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Действующие в России ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены еще на полгода – до 9 марта 2027-го.

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