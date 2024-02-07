Праздник Федора-поминальника 8 февраля богат на приметы и традиции Анна РедькоКаждый год, восьмого февраля, народно-православный праздник Федор-поминальник отмечается со своими уникальными погодными приметами и интересными традициями.
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