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Факт внесения фиктивных данных о вакцинации в единый Федеральный регистр выявили полицейские в Амурской области

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области в ходе проверочных мероприятий выявили факт внесения фиктивных данных о вакцинации от «COVID-19» в единый Федеральный регистр вакцинированных граждан.

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