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Закон, порядок, государство

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На Купянском направлении артиллеристы общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили расчет кочующего миномета ВСУ на пикапе

На Купянском направлении артиллеристы общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили расчет кочующего миномета ВСУ на пикапе

Огонь велся на расстоянии более 15 километров. .

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