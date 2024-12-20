Подоляка: российские войска освободили Новоивановку Курской области

Сводка боевых действий в Курской области содержит информацию о все большем накале боев в регионе. Российские солдаты освободили еще один населенный пункт, что позволит дальнейшее продвижение и вытеснение противника из Курской области.
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