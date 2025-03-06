Окружению Владимира Зеленского давно следовало бы ему сказать, что тот больше не может занимать свою должность, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
В Раде призвали объявить Зеленского невменяемым
Комментарии
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Eduard
Зеля из Кащенко :"Вменяемый я,птицы покайтесь!"
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20 час.
Ural Karahanow
Людей живущих на Украине лучше всех признать невменяемыми. Ведь ими управляют урки и наркоманы, играющие без штанов на пианино.
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5 час.
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