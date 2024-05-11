Скопировал идею Ви? В сети обсуждают новый музыкальный клип RM из BTS

10 мая вышла долгожданная новая песня RM из к-поп группы BTS, которая называется “Come Back to Me”. Поклонники в восторге не только от трека, но и от музыкального клипа, который успел собрать уже несколько миллионов просмотров всего за пару дней.
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