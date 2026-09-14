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Царьград

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ОДКБ предупредила о росте рисков крупных конфликтов в мире

ОДКБ предупредила о росте рисков крупных конфликтов в мире

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в статье для "Национальной обороны" предупредил о нарастании военно-политической неопределенности и рисках масштабных конфликтов, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всей планеты.

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