«Зенит» в суперфинале Кубка, перелом костей лица у Торопа, «Ювентус» взял Кубок Италии, АПЛ обсудит отказ от ВАР, Фетисов не голосовал за Дегтярева и другие новости

Лена Мисько назначение такое, что как будто пытались всем угодить. игрок был топ, серб из Звезды, с опытом и титулами. если ещё в стеночки и забегания играет, то вообще ....

Лена Мисько на спортсе ни одной статьи по тегу "Станкович" какой растет крутой тренер.... зато узнала, что со Звездой у них была серия из 40 матчей без поражений