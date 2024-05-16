«Зенит» в суперфинале Кубка, перелом костей лица у Торопа, «Ювентус» взял Кубок Италии, АПЛ обсудит отказ от ВАР, Фетисов не голосовал за Дегтярева и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
назначение такое, что как будто пытались всем угодить. игрок был топ, серб из Звезды, с опытом и титулами. если ещё в стеночки и забегания играет, то вообще ....
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3 час.
Лена Мисько
на спортсе ни одной статьи по тегу &quot;Станкович&quot; какой растет крутой тренер.... зато узнала, что со Звездой у них была серия из 40 матчей без поражений
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2 час.
сергей озеров
Заряжать электроприборы,это про нас,вот только упор на физику нашим ленивцам вряд ли понравится,бастовать начнут,уже было.Оно может и к лучшему,повыгоняют кого...очень хочу,чтобы серьезно перетрясли состав .
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49 мин.

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