Петровский парк
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Петровский парк

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Дворовые пространства по двум адресам обновили в районе Аэропорт

В четырёх районах Северного округа завершилось комплексное обновление дворовых территорий, две из которых находятся в районе Аэропорт.

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