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Газета.ру

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Соревнования по гребле на ОИ 2032 года пройдут в реке с крокодилами

Соревнования по гребле на ОИ 2032 года пройдут в реке с крокодилами

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение одобрить реку Фицрой, населенную крокодилами, для проведения соревнований по гребле на Олимпиаде 2032 года, передает The Independent.

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