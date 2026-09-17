Соревнования по гребле на ОИ 2032 года пройдут в реке с крокодилами

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение одобрить реку Фицрой, населенную крокодилами, для проведения соревнований по гребле на Олимпиаде 2032 года, передает The Independent.
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