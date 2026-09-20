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Донецкая группа новостей

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В сети появились фото, заявленные как обломки FP-5 «Фламинго

В сети появились фото, заявленные как обломки FP-5 «Фламинго», в атаке на Москву применялись в том числе украинские ракеты.

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