РИАМО

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irin Muliphein
    Парад нужен обязательно. Может, построже как-то, посерьёзнее... Обязательно вспомнить тех, кто погиб в наши дни. И ми...Песков прокоммент...
  • Вячеслав
    Клоуны!В какую сторону?Центробанк резко ...
  • Vit
    Поживем увидим что к чему и как.Центробанк резко ...

Доктрина продовольственной безопасности реализуется в РФ эффективно – Мишустин

Доктрина продовольственной безопасности реализуется в РФ эффективно – Мишустин

РИАМО - 7 апр. Россия в полной мере обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом. Реализация президентской доктрины продовольственной безопасности в России ведется эффективно, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх