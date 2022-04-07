Доктрина продовольственной безопасности реализуется в РФ эффективно – Мишустин

РИАМО - 7 апр. Россия в полной мере обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом. Реализация президентской доктрины продовольственной безопасности в России ведется эффективно, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.