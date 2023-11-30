Труп женщины обнаружили в горящем доме в Уссурийске

Вечером в среду, 29 ноября, в Уссурийске горел многоквартирный дом. В процессе ликвидации пожара в одном из помещений обнаружен труп женщины, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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