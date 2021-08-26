Что будет если деньги от добычи нефти не будет использоваться 1% населения, а пойдут для развития страны

Андрей СмирновБизнес и финансыЧто будет если деньги от добычи нефти не будет использоваться 1% населения, а пойдут для развития страны Фото из открытых источников РОССИЯ - очень богатая природными ресурсами страна , я думаю ч этим не поспоришь.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсергей отказ от доллара и срочнотак это только нефть , а как на счет газа ,золота, угля ,алмазов , и всей той таблицы Менделеева что добывается в России и благополучно воруется у РУССКИХ ?Виктор ЖаровНу вот опять. Причем аргументов ноль, зато примеры весьма показательны. Ну хорошо, раздали бабки всем (не будет там 300 тыр), через год афтырь будет махать кулачком и кричать - Власть, где дороги, школы, больницы? И это малая часть бюджетных расходов.Комментировать
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