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Что будет если деньги от добычи нефти не будет использоваться 1% населения, а пойдут для развития страны

Что будет если деньги от добычи нефти не будет использоваться 1% населения, а пойдут для развития страны

Фото из открытых источников   РОССИЯ - очень богатая природными ресурсами страна , я думаю ч этим не поспоришь.

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сергей отказ от доллара и срочно
так это только нефть , а как на счет газа ,золота, угля ,алмазов , и всей той таблицы Менделеева что добывается в России и благополучно воруется у РУССКИХ ?
Виктор Жаров
Ну вот опять. Причем аргументов ноль, зато примеры весьма показательны. Ну хорошо, раздали бабки всем (не будет там 300 тыр), через год афтырь будет махать кулачком и кричать - Власть, где дороги, школы, больницы? И это малая часть бюджетных расходов.

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