ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Дура. Пусть снимает квартиру и работает. Скоро он обнаглеет и начнет диктовать свои условия, попробуй выгони без помо...На горизонте маяч...
  • vasyn
    Браво!Русский народ - с...
  • Ольга
    А с какой стати туда поедут чиновники? За чей счет? Если за свой или  счет нейтральной страны - тогда пусть едут. Отм...Ну что, наступим ...

На выдвижение Владимира Путина ...

На выдвижение Владимира Путина ...

Ошиблись всё аналитики и эксперты, предрекавшие театральную постановку «народ попросил» о выдвижении Владимира Владимировича на «Прямой Линии» 14 декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Кузнецов
А вы сами кого видите возможным приемником?
Ответить
10 час.
Татьяна Петрова
Даже гадать не буду.  Нравится пара-тройка из окружения ВВ, но чисто на интуитивном уровне.  О настоящих качествах нужных Главе страны может судить только тот, кто сам эту страну возглавлял.  Пусть наш Гарант проверяет и перепроверяет свой &quot;списочек&quot;, ему лично я полностью доверяю.
Ответить
10 час.
Евгений Кузнецов
Если серьезно то я таких не вижу.Разве только может быть Сабянин.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх