На выдвижение Владимира Путина ...

Татьяна Петрова

Даже гадать не буду. Нравится пара-тройка из окружения ВВ, но чисто на интуитивном уровне. О настоящих качествах нужных Главе страны может судить только тот, кто сам эту страну возглавлял. Пусть наш Гарант проверяет и перепроверяет свой "списочек", ему лично я полностью доверяю.