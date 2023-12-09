Ошиблись всё аналитики и эксперты, предрекавшие театральную постановку «народ попросил» о выдвижении Владимира Владимировича на «Прямой Линии» 14 декабря.
На выдвижение Владимира Путина ...
Комментарии
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Евгений Кузнецов
А вы сами кого видите возможным приемником?
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10 час.
Татьяна Петрова
Даже гадать не буду. Нравится пара-тройка из окружения ВВ, но чисто на интуитивном уровне. О настоящих качествах нужных Главе страны может судить только тот, кто сам эту страну возглавлял. Пусть наш Гарант проверяет и перепроверяет свой "списочек", ему лично я полностью доверяю.
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10 час.
Евгений Кузнецов
Если серьезно то я таких не вижу.Разве только может быть Сабянин.
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7 час.
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