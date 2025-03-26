medRxiv: музыка помогает полюбить тренировки и повысить их эффективность

Ученые из Хельсинкского университета установили, что прослушивание музыки во время тренировки может облегчить выполнение упражнений, повысить выносливость и помочь выработать устойчивые двигательные привычки.
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