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medRxiv: музыка помогает полюбить тренировки и повысить их эффективность

medRxiv: музыка помогает полюбить тренировки и повысить их эффективность

Ученые из Хельсинкского университета установили, что прослушивание музыки во время тренировки может облегчить выполнение упражнений, повысить выносливость и помочь выработать устойчивые двигательные привычки.

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