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Концерт соберет российских звезд на сцене у «Газпром Арены» в День России

Концерт соберет российских звезд на сцене у «Газпром Арены» в День России

На главной сцене мультиформатного фестиваля, который состоится 12 июня в честь Дня России на территории у «Газпром Арены», выступят резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», Саша Стоун, Анна Хилькевич и Женя Кривцова.

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