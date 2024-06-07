Концерт соберет российских звезд на сцене у «Газпром Арены» в День России

На главной сцене мультиформатного фестиваля, который состоится 12 июня в честь Дня России на территории у «Газпром Арены», выступят резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», Саша Стоун, Анна Хилькевич и Женя Кривцова.