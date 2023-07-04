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Глава КНР: ШОС должна противостоять цветным революциям и вмешательству в дела стран региона

Глава КНР: ШОС должна противостоять цветным революциям и вмешательству в дела стран региона

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 23-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что альянс должен противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран со стороны внешних сил.

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