Глава КНР: ШОС должна противостоять цветным революциям и вмешательству в дела стран региона

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 23-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что альянс должен противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран со стороны внешних сил.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 23-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что альянс должен противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран со стороны внешних сил.
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