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«МИД приложил основные усилия»: автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук вернулся в Россию

«МИД приложил основные усилия»: автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук вернулся в Россию

Основатель «Рыбаря» Михаил Звинчук, его жена и трое сотрудников проекта в ночь на 11 октября прилетели в Москву из Белграда.

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