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Юрий Селиванов: За кулисами медийных «побед»

Юрий Селиванов: За кулисами медийных «побед»

Все идет к тому, что американский флот сможет проецировать свою силу  на каком-то одном стратегическом направлении за счет полного оголения всех остальных  Источник фото: seaforces.

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