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ГТРК Татарстан

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В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани за пять лет обновили социальную инфраструктуру

В Казани подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет. На форуме «Работаем на результат!» глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов рассказал о развитии социальной, транспортной и городской инфраструктуры, передает «Единая Россия».

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