В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани за пять лет обновили социальную инфраструктуру

В Казани подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет. На форуме «Работаем на результат!» глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов рассказал о развитии социальной, транспортной и городской инфраструктуры, передает «Единая Россия».