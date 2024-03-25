Российских врачей хотят защитить от уголовного преследования

Соавтор инициативы заявила, что законопроект призван исключить несправедливое отношение к врачам В Госдуму внесли законопроект, который позволит частично защитить российских врачей от уголовного преследования.
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